Астрологический прогноз на 28 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: новые дела сегодня лучше не начинать – успеха добиться все равно не удастся. Если появится такая возможность, лучше всего, несмотря на будний день, вообще не заниматься делами. Важно соблюдать осторожность в общении: агрессивность, которая накроет в этот день каждого из нас, может разрушить даже самые крепкие отношения.
Символ дня: леопард.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий, но только в том случае, если они не связаны с работой и бизнесом.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: янтарный, шафранный, охра.
Счастливые камни дня: авантюрин, рубин, корнеол.
За какую часть тела отвечает: затылочная часть головы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, будут длиться долго и тяжело поддаваться излечению – особенно это касается головной боли. Нельзя проводить какие-либо манипуляции в области головы и лечить зубы.
Сны дня: сны нынешней ночи сбываются крайне редко, поэтому не стоит делать из них далеко идущие выводы.
Стрижка дня: сделанная сегодня стрижка может негативным образом сказаться на жизненных событиях.
Афоризм дня: "Только тяжелой работой можно добиться результата, который будет принадлежать только вам" (политик и писатель Букер Вашингтон).
Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.
Ангел-хранитель дня: Сарго – отвечает за женское здоровье.
Магия и мистика дня: можно заготавливать лечебные травы и снадобья.
Табу дня: нельзя давать волю эмоциям.
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