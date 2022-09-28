Астрологический прогноз на 28 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: новые дела сегодня лучше не начинать – успеха добиться все равно не удастся. Если появится такая возможность, лучше всего, несмотря на будний день, вообще не заниматься делами. Важно соблюдать осторожность в общении: агрессивность, которая накроет в этот день каждого из нас, может разрушить даже самые крепкие отношения.

Символ дня: леопард.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий, но только в том случае, если они не связаны с работой и бизнесом.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: янтарный, шафранный, охра.

Счастливые камни дня: авантюрин, рубин, корнеол.

За какую часть тела отвечает: затылочная часть головы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, будут длиться долго и тяжело поддаваться излечению – особенно это касается головной боли. Нельзя проводить какие-либо манипуляции в области головы и лечить зубы.

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются крайне редко, поэтому не стоит делать из них далеко идущие выводы.

Стрижка дня: сделанная сегодня стрижка может негативным образом сказаться на жизненных событиях.

Афоризм дня: "Только тяжелой работой можно добиться результата, который будет принадлежать только вам" (политик и писатель Букер Вашингтон).

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Ангел-хранитель дня: Сарго – отвечает за женское здоровье.

Магия и мистика дня: можно заготавливать лечебные травы и снадобья.

Табу дня: нельзя давать волю эмоциям.

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