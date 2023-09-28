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Астрологический прогноз на 28 сентября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
265
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 28 сентября

Труба - символ дня / Фото: www.credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно приступать к реализации нового – важного – проекта, которое оправдает все профессиональные ожидания. Принятые в этот день решения приведут к максимально позитивным результатам. 

Символ дня: Труба, символизирующая призыв к действию. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, лавандовый. 

Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт. 

За какую часть тела отвечает: кишечник. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, довольно быстро проходят, не оставляя серьезных последствий, особенно если вовремя приступить к их лечению. Не рекомендуется лечить и – особенно – оперировать кишечник, который в этот день становится чувствительным к любым манипуляциям. 

Питание дня: необходимо воздержаться от переедания, нежелательно есть сладкое и пить много воды. 

Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно. 

Дачные работы дня: можно собирать урожай растений со съедобными «вершками». 

Магия и мистика дня: от любых магических действий – в том числе, и гаданий – необходимо отказаться. 

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, к тому же, очень быстро забываются. 

Табу дня: нельзя бездействовать – Луна может не простить человеку пустую трату энергии нынешнего дня. 

Цитата дня: «Тот, кто сильно желает подняться наверх, придумает лестницу» (японская пословица). 

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Дата публикации
Просмотры
265
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