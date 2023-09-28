Астрологический прогноз на 28 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к реализации нового – важного – проекта, которое оправдает все профессиональные ожидания. Принятые в этот день решения приведут к максимально позитивным результатам.
Символ дня: Труба, символизирующая призыв к действию.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, лавандовый.
Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, довольно быстро проходят, не оставляя серьезных последствий, особенно если вовремя приступить к их лечению. Не рекомендуется лечить и – особенно – оперировать кишечник, который в этот день становится чувствительным к любым манипуляциям.
Питание дня: необходимо воздержаться от переедания, нежелательно есть сладкое и пить много воды.
Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно.
Дачные работы дня: можно собирать урожай растений со съедобными «вершками».
Магия и мистика дня: от любых магических действий – в том числе, и гаданий – необходимо отказаться.
Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, к тому же, очень быстро забываются.
Табу дня: нельзя бездействовать – Луна может не простить человеку пустую трату энергии нынешнего дня.
Цитата дня: «Тот, кто сильно желает подняться наверх, придумает лестницу» (японская пословица).
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