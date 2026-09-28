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Астрологический прогноз на 28 сентября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: для новых и серьезных начинаний день, несмотря на начало рабочей недели, не подходит — их результат будет совсем не тем, на которые мы изначально рассчитываем.
Символ дня: зеркало.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: зеленый, нефритовый, млахитовый.
Счастливые камни дня: агат, аметист.
За какую часть тела отвечает: почки, кожа.
Болезни дня: любой поставленный сегодня диагноз нуждается в проверке и уточнении: не стоит полагаться на мнение одного-единственного врача.
Питание дня: необходимо исключить из рациона мясо — особенно жирное и жареное.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться категорически: она может нанести урон не только внешности, но и здоровью.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.
Магия и мистика дня: важно носить с собой оберег, чтобы уберечься от сглаза — его вероятность в этот день возрастает в разы.
Сны дня: сны нынешней ночи могут подсказать, каким образом излечиться от тяжелой болезни.
Табу дня: нужно отказаться от вредных привычек — прежде всего курения и употребления алкоголя.
Цитата дня: «Жизнь человека есть то, что делают из нее его мысли». (Марк Аврелий)
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