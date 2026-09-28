Астрологический прогноз на 28 сентября

Зеркала / © Credits

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: для новых и серьезных начинаний день, несмотря на начало рабочей недели, не подходит — их результат будет совсем не тем, на которые мы изначально рассчитываем.

Реклама

Символ дня: зеркало.

Реклама

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: зеленый, нефритовый, млахитовый.

Счастливые камни дня: агат, аметист.

Реклама

За какую часть тела отвечает: почки, кожа.

Болезни дня: любой поставленный сегодня диагноз нуждается в проверке и уточнении: не стоит полагаться на мнение одного-единственного врача.

Питание дня: необходимо исключить из рациона мясо — особенно жирное и жареное.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться категорически: она может нанести урон не только внешности, но и здоровью.

Реклама

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: важно носить с собой оберег, чтобы уберечься от сглаза — его вероятность в этот день возрастает в разы.

Сны дня: сны нынешней ночи могут подсказать, каким образом излечиться от тяжелой болезни.

Табу дня: нужно отказаться от вредных привычек — прежде всего курения и употребления алкоголя.

Цитата дня: «Жизнь человека есть то, что делают из нее его мысли». (Марк Аврелий)

Читайте также:

Новости партнеров

Новости партнеров