Астрологический прогноз на 28 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: принимая важные решения, человек должен быть уверен, что руководствуется собственными, а не чужими убеждениями – слишком велика вероятность влияния других людей.
Символ дня: магический кристалл.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: изумрудный, нефритовый, малахитовый.
Счастливые камни дня: кахолонг (защищает от любых темных сил), сиреневый аметист (улучшат качество жизни).
За какую часть тела отвечает: кожа.
Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, скорее всего, будет не очень серьезной, но окажется продолжительной.
Питание дня: рекомендуется отказаться от мяса, заменив его рыбой, грибами и овощами.
Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры против сглаза и порчи.
Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими, но могут много рассказать человеку о нем самом.
Табу дня: необходимо – хотя бы на день – отказаться от вредных привычек.
Цитата дня: "Счастливая жизнь начинается со спокойствия ума" (Марк Туллий Цицерон).
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