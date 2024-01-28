Астрологический прогноз на 28 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: принимая важные решения, человек должен быть уверен, что руководствуется собственными, а не чужими убеждениями – слишком велика вероятность влияния других людей.

Символ дня: магический кристалл.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: изумрудный, нефритовый, малахитовый.

Счастливые камни дня: кахолонг (защищает от любых темных сил), сиреневый аметист (улучшат качество жизни).

За какую часть тела отвечает: кожа.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, скорее всего, будет не очень серьезной, но окажется продолжительной.

Питание дня: рекомендуется отказаться от мяса, заменив его рыбой, грибами и овощами.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры против сглаза и порчи.

Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими, но могут много рассказать человеку о нем самом.

Табу дня: необходимо – хотя бы на день – отказаться от вредных привычек.

Цитата дня: "Счастливая жизнь начинается со спокойствия ума" (Марк Туллий Цицерон).

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