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Астрологический прогноз на 28 января

Астрологический прогноз на 28 января

Магический кристалл - символдня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: принимая важные решения, человек должен быть уверен, что руководствуется собственными, а не чужими убеждениями – слишком велика вероятность влияния других людей. 

Символ дня: магический кристалл. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: изумрудный, нефритовый, малахитовый. 

Счастливые камни дня: кахолонг (защищает от любых темных сил), сиреневый аметист (улучшат качество жизни). 

За какую часть тела отвечает: кожа. 

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, скорее всего, будет не очень серьезной, но окажется продолжительной. 

Питание дня: рекомендуется отказаться от мяса, заменив его рыбой, грибами и овощами. 

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры против сглаза и порчи. 

Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими, но могут много рассказать человеку о нем самом. 

Табу дня: необходимо – хотя бы на день – отказаться от вредных привычек. 

Цитата дня: "Счастливая жизнь начинается со спокойствия ума" (Марк Туллий Цицерон). 

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