Астрологический прогноз на 28 января

Корона / © Associated Press

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: общаясь с окружающими, желательно следить за своими эмоциями, чтобы не спровоцировать нежелательной конфликт.

Символ дня: корона.

Реклама

Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный.

Счастливые камни дня: селенит, гематит.

Реклама

За какую часть тела отвечает: хребет.

Болезни дня: возможно обострение хронических заболеваний — при первых симптомах важно сразу же обратиться за помощью к врачу.

Питание дня: необходимо исключить из рациона мясо, особенно жареное, бобовые и выпечку.

Стрижка дня: можно стричься и менять облик в целом.

Реклама

Магия и мистика дня: гадая, можно получить ответ практически на любые вопросы.

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают человеку о существующих у него внутренних проблемах.

Табу дня: нельзя использовать колющие и режущие предметы, даже если речь идет о столовых приборах.

Цитата дня: «Месть есть наслаждение души мелкой и низкой» (Децим Юний Ювенал).

Реклама

Читайте также: