Астрологический прогноз на 28 января
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: общаясь с окружающими, желательно следить за своими эмоциями, чтобы не спровоцировать нежелательной конфликт.
Символ дня: корона.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный.
Счастливые камни дня: селенит, гематит.
За какую часть тела отвечает: хребет.
Болезни дня: возможно обострение хронических заболеваний — при первых симптомах важно сразу же обратиться за помощью к врачу.
Питание дня: необходимо исключить из рациона мясо, особенно жареное, бобовые и выпечку.
Стрижка дня: можно стричься и менять облик в целом.
Магия и мистика дня: гадая, можно получить ответ практически на любые вопросы.
Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают человеку о существующих у него внутренних проблемах.
Табу дня: нельзя использовать колющие и режущие предметы, даже если речь идет о столовых приборах.
Цитата дня: «Месть есть наслаждение души мелкой и низкой» (Децим Юний Ювенал).
