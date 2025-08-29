- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 149
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 29 августа
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда слова приобретают особую силу, поэтому ими лучше не бросаться.
Символ дня: Эолова арфа.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: сиреневый
Счастливые камни дня: гелиотроп, сапфир, бирюза.
За какую часть тела отвечает: легкие.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, излечиваются легко и быстро, особенно, если их не запускать.
Питание дня: нужно отказаться от куриного мяса, яиц и продуктов, которые их содержат.
Стрижка дня: неподходящий день для стрижки.
Дачные работы дня: садовые – и домашние – растения нуждаются в интенсивном поливе и подкормке.
Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы, притягивающие материальное благополучие.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими.
Табу дня: под категорическим запретом находится любая неправда.
Цитата дня: «Нельзя надеяться на то, во что не веришь. Верить же можно и в то, на что не надеешься» (Марк Аврелий).
Читайте также:
Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 25-31 августа
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026-й и как он изменит нашу жизнь
Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 25-31 августа
Лунный гороскоп на 25-31 августа: что рекомендуется делать в каждый день недели