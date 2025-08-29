Астрологический прогноз на 29 августа

Арфа / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда слова приобретают особую силу, поэтому ими лучше не бросаться.

Символ дня: Эолова арфа.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: сиреневый

Счастливые камни дня: гелиотроп, сапфир, бирюза.

За какую часть тела отвечает: легкие.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, излечиваются легко и быстро, особенно, если их не запускать.

Питание дня: нужно отказаться от куриного мяса, яиц и продуктов, которые их содержат.

Стрижка дня: неподходящий день для стрижки.

Дачные работы дня: садовые – и домашние – растения нуждаются в интенсивном поливе и подкормке.

Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы, притягивающие материальное благополучие.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими.

Табу дня: под категорическим запретом находится любая неправда.

Цитата дня: «Нельзя надеяться на то, во что не веришь. Верить же можно и в то, на что не надеешься» (Марк Аврелий).

