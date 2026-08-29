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Астрологический прогноз на 29 августа
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не стоит начинать новые и важные даже если они касаются домашнего хозяйства — успешными они не будут.
Символ дня: Обезьяна.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: зеленый, нефритовый, изумрудный.
Счастливые камни дня: агат, аметист, опал.
За какую часть тела отвечает: толстая кишка.
Болезни дня: к болезням, начавшимся в этот день, излечиваются легко и быстро — особенно, при условии правильного лечения.
Питание дня: основой рациона должна стать растительная пища — овощи и фрукты, также очень важно пить как можно больше чистой негазированной воды.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых сезонных работ в саду или огороде.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и читать заговоры, предохраняющие от порчи и сглаза.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, особенно если они касаются состояния здоровья.
Табу дня: нельзя злоупотреблять вредными привычками — особенно алкоголем, курением и кофе.
Цитата дня: «Без дружбы никакое отношение между людьми не имеет смысла» (Сократ).
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