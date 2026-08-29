Астрологический прогноз на 29 августа

Обезьяны / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит начинать новые и важные даже если они касаются домашнего хозяйства — успешными они не будут.

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Символ дня: Обезьяна.

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Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: зеленый, нефритовый, изумрудный.

Счастливые камни дня: агат, аметист, опал.

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За какую часть тела отвечает: толстая кишка.

Болезни дня: к болезням, начавшимся в этот день, излечиваются легко и быстро — особенно, при условии правильного лечения.

Питание дня: основой рациона должна стать растительная пища — овощи и фрукты, также очень важно пить как можно больше чистой негазированной воды.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

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Дачные работы дня: день благоприятен для любых сезонных работ в саду или огороде.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и читать заговоры, предохраняющие от порчи и сглаза.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, особенно если они касаются состояния здоровья.

Табу дня: нельзя злоупотреблять вредными привычками — особенно алкоголем, курением и кофе.

Цитата дня: «Без дружбы никакое отношение между людьми не имеет смысла» (Сократ).

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