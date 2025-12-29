- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 112
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 29 декабря
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день – и это логично для понедельника – благоприятен для начала работы, но только над теми проектами, которые направлены на созидание – от разрушения нужно отказаться ктегорически.
Символ дня: Фонтан.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: янтарь, сардоникс.
За какую часть тела отвечает: ребра.
Болезни дня: возможно обострение хронических болезней, одолеть которые можно при помощи предписанных лечащим врачом мер.
Питание дня: необходимо включить в рацион травяные отвары и чаи – они очищат организм от шлаков и токсинов.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и читать заговоры, привлекающие удачу в бизнесе и финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи вещи не являются, поэтому можно не принимать их во внимание.
Табу дня: не рекомендуется отправляться в поездки – они вряд ли окажутся удачными.
Цитата дня: «Я верб в Бога, как верю в солнце. Верю не потому, что вижу Его, а потому что в Его свете вижу все остальное» (Клайв С. Льюис).
