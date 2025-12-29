Астрологический прогноз на 29 декабря

Фонтан / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день – и это логично для понедельника – благоприятен для начала работы, но только над теми проектами, которые направлены на созидание – от разрушения нужно отказаться ктегорически.

Символ дня: Фонтан.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: янтарь, сардоникс.

За какую часть тела отвечает: ребра.

Болезни дня: возможно обострение хронических болезней, одолеть которые можно при помощи предписанных лечащим врачом мер.

Питание дня: необходимо включить в рацион травяные отвары и чаи – они очищат организм от шлаков и токсинов.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и читать заговоры, привлекающие удачу в бизнесе и финансах.

Сны дня: сны нынешней ночи вещи не являются, поэтому можно не принимать их во внимание.

Табу дня: не рекомендуется отправляться в поездки – они вряд ли окажутся удачными.

Цитата дня: «Я верб в Бога, как верю в солнце. Верю не потому, что вижу Его, а потому что в Его свете вижу все остальное» (Клайв С. Льюис).

