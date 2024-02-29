Астрологический прогноз на 29 февраля – 1 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в двадцатый лунный день, который продлится почти двое календарных суток, на успех будут обречены любые дела – как старые, так и новые, поэтому необходимо доводить до ума одни, а потом браться за другие.
Символ дня: Орел.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: синий, васильковый, кобальтовый, электрик.
Счастливые камни дня: горный хрусталь, красная яшма.
За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, не представляют особой сложности, но требуют лечения, к которому нужно приступать при появлении первых симптомов.
Питание дня: от мяса и алкоголя нужно отказаться, в остальном соблюдать умеренность.
Стрижка дня: для стрижки дни не самые благоприятные.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, связанные с волшебной силой минералов и полудрагоценных камней.
Сны дня: сны нынешних ночей часто бывают вещими.
Табу дня: нужно опасаться большой высоты – последних этажей зданий и обрывов около природных водоемов.
Цитата дня: «Обдумай, верно ли и возможно ли то, что ты обещаешь, ибо обещание есть долг» (Конфуций).
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