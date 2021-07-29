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Астрологический прогноз на 29 июля

Астрологический прогноз на 29 июля

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Прогноз дня: день, когда на пути к поставленной цели можно – и нужно! – преодолевать сомнения в собственных силах и действиях. Финансовые операции обещают быть успешными как в сиюминутном, так и в перспективном плане. 

Символ дня: орел, парящий в вышине. 

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: действовать можно только в случае стопроцентной уверенности в своей профессиональной правоте. 

Число дня: 2

Цвет дня: синий, сапфировый.

Камни дня: яшма, джеспилит. 

За какую часть тела отвечает: позвоночник. 

Болезни дня: нельзя нагружать позвоночник, поскольку это чревато серьезными травмами. Необходимо также поберечь глаза – меньше работать за компьютером, читать при слабом освещении, да и вообще напрягать зрение. 

Слова дня: вижу цель, иду вперед. 

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: регистрировать брак можно только тем, у кого нет ни малейших сомнений в правильности такого шага. 

Мистика дня: гадания приоткроют завесу, скрывающую будущее. 

Табу дня: опасно взбираться на большую высоту и смотреть вниз – может закружиться голова, последствия чего непредсказуемы. 

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди, которые умны, любознательны и непоседливы одновременно. Им с детства нравится познавать мир – как снаружи, так и изнутри, поэтому из них получаются путешественники, первооткрыватели, ясновидящие и экстрасенсы. 

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