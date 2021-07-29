Астрологический прогноз на 29 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: день, когда на пути к поставленной цели можно – и нужно! – преодолевать сомнения в собственных силах и действиях. Финансовые операции обещают быть успешными как в сиюминутном, так и в перспективном плане.

Символ дня: орел, парящий в вышине.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: действовать можно только в случае стопроцентной уверенности в своей профессиональной правоте.

Число дня: 2

Цвет дня: синий, сапфировый.

Камни дня: яшма, джеспилит.

За какую часть тела отвечает: позвоночник.

Болезни дня: нельзя нагружать позвоночник, поскольку это чревато серьезными травмами. Необходимо также поберечь глаза – меньше работать за компьютером, читать при слабом освещении, да и вообще напрягать зрение.

Слова дня: вижу цель, иду вперед.

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: регистрировать брак можно только тем, у кого нет ни малейших сомнений в правильности такого шага.

Мистика дня: гадания приоткроют завесу, скрывающую будущее.

Табу дня: опасно взбираться на большую высоту и смотреть вниз – может закружиться голова, последствия чего непредсказуемы.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди, которые умны, любознательны и непоседливы одновременно. Им с детства нравится познавать мир – как снаружи, так и изнутри, поэтому из них получаются путешественники, первооткрыватели, ясновидящие и экстрасенсы.

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