Астрологический прогноз на 29 июля

Лестница / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: главное в этот день — сохранять спокойствие, тогда будут удаваться любые дела, но – с одним условием: они должны быть мирными.

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Символ дня: лестница в небеса.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: голубой, аквамарин, бирюзовый.

Счастливые камни дня: жемчуг, изумруд, шпинель.

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За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: велика вероятность возникновения болезней, связанных с кровью, к тому же снижается ее свертываемость, поэтому любая ранка или порез могут представлять опасность. Также необходимо избегать стрессов — они могут стать причиной самых разных заболеваний.

Питание дня: голодание противопоказано, но питание должно быть умеренным.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться — она может привести к изменам и ошибкам, которые придется долго исправлять.

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Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ — чем активнее они будут, тем лучше.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды: любой предмет, положенный под проточную воду, теряет свою негативную силу. Также можно гадать — карты скажут правду о будущем.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но требуют правильной расшифровки. Если сон был спокойным и приятным, человек все в своей жизни делает правильно.

Табу дня: необходимо во что бы то ни стало сохранять оптимизм и спокойное состояние духа.

Цитата дня: «Чем более странным кажется нам сон, тем более глубокий смысл он несет» (Зигмунд Фрейд).

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