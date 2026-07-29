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Астрологический прогноз на 29 июля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: главное в этот день — сохранять спокойствие, тогда будут удаваться любые дела, но – с одним условием: они должны быть мирными.
Символ дня: лестница в небеса.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: голубой, аквамарин, бирюзовый.
Счастливые камни дня: жемчуг, изумруд, шпинель.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: велика вероятность возникновения болезней, связанных с кровью, к тому же снижается ее свертываемость, поэтому любая ранка или порез могут представлять опасность. Также необходимо избегать стрессов — они могут стать причиной самых разных заболеваний.
Питание дня: голодание противопоказано, но питание должно быть умеренным.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться — она может привести к изменам и ошибкам, которые придется долго исправлять.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ — чем активнее они будут, тем лучше.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды: любой предмет, положенный под проточную воду, теряет свою негативную силу. Также можно гадать — карты скажут правду о будущем.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но требуют правильной расшифровки. Если сон был спокойным и приятным, человек все в своей жизни делает правильно.
Табу дня: необходимо во что бы то ни стало сохранять оптимизм и спокойное состояние духа.
Цитата дня: «Чем более странным кажется нам сон, тем более глубокий смысл он несет» (Зигмунд Фрейд).
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