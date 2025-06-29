Астрологический прогноз на 29 июня

Бирюза / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нежелательно заниматься важными делами в всех сферах деятельности, что вполне логично для выходного дня.

Символ дня: Лампада.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: бирюзовый — символизирует свежесть и творческую энергию.

Счастливые камни дня: бирюза, розовый халцедон.

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За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, нужно лечить без промедления, иначе они могут привести к серьезным осложнениям.

Питание дня: одинаково недопустимы как недоедание, так и переедание — важна умеренность.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

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Дачные работы дня: можно работать с почвой: рыхлить, вскапывать, пропалывать.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить ритуалы на привлечение удачи в любви, дружбе и бизнесе.

Сны дня: сны нынешней ночи несут важную для человека информацию в виде символов, которые необходимо расшифровать.

Табу дня: любое зло — даже на уровне мыслей — вернется бумерангом.

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Цитата дня: «Жизнь принадлежит живущим, и тот, ко живет, должен быть готов к переменам» (Иоганн Вольфганг Гете).

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