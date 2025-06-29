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Астрологический прогноз на 29 июня
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нежелательно заниматься важными делами в всех сферах деятельности, что вполне логично для выходного дня.
Символ дня: Лампада.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: бирюзовый — символизирует свежесть и творческую энергию.
Счастливые камни дня: бирюза, розовый халцедон.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, нужно лечить без промедления, иначе они могут привести к серьезным осложнениям.
Питание дня: одинаково недопустимы как недоедание, так и переедание — важна умеренность.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно работать с почвой: рыхлить, вскапывать, пропалывать.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить ритуалы на привлечение удачи в любви, дружбе и бизнесе.
Сны дня: сны нынешней ночи несут важную для человека информацию в виде символов, которые необходимо расшифровать.
Табу дня: любое зло — даже на уровне мыслей — вернется бумерангом.
Цитата дня: «Жизнь принадлежит живущим, и тот, ко живет, должен быть готов к переменам» (Иоганн Вольфганг Гете).
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