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Астрологический прогноз на 29 июня
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: несмотря на понедельник, не стоит планировать важные дела, лучше сосредоточиться за тех, что были начаты ранее, теперь же нужно довести их до ума.
Символ дня: Змей-искуситель.
Стихия дня: Металл.
Счастливый цвет дня: багряный, красный, бордовый.
Счастливые камни дня: агат переливчатый, изумруд.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и протекают в легкой форме, но недооценивать их нельзя — надо вовремя принимать меры.
Питание дня: необходимо исключить из рациона мясо и грибы.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: можно собирать урожай: все, что поспело к этому времени
Магия и мистика дня: можно изучать духовную и эзотерическую литературу: даже в знакомых текстах удастся найти что-то новое и актуальное.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, важно обратить внимание на их сюжет.
Табу дня: нельзя ни с кем ссориться и конфликтовать.
Цитата дня: «Повторять чужие слова еще не значит понять их смысл» (Джалаледдин Руми).
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