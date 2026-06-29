Астрологический прогноз на 29 июня

Змей / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: несмотря на понедельник, не стоит планировать важные дела, лучше сосредоточиться за тех, что были начаты ранее, теперь же нужно довести их до ума.

Символ дня: Змей-искуситель.

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Стихия дня: Металл.

Счастливый цвет дня: багряный, красный, бордовый.

Счастливые камни дня: агат переливчатый, изумруд.

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

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Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и протекают в легкой форме, но недооценивать их нельзя — надо вовремя принимать меры.

Питание дня: необходимо исключить из рациона мясо и грибы.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Дачные работы дня: можно собирать урожай: все, что поспело к этому времени

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Магия и мистика дня: можно изучать духовную и эзотерическую литературу: даже в знакомых текстах удастся найти что-то новое и актуальное.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, важно обратить внимание на их сюжет.

Табу дня: нельзя ни с кем ссориться и конфликтовать.

Цитата дня: «Повторять чужие слова еще не значит понять их смысл» (Джалаледдин Руми).

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