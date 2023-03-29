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Астрологический прогноз на 29 марта

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
87
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 29 марта

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нельзя приступать к реализации новых проектов, какой бы профессиональной сферы они ни касались, а вот доводить до ума дела, начатые ранее, и можно, и нужно. Принятые сегодня решения на сто процентов окажутся ошибочными, поэтому лучше перенести их на другой день. От общения с окружающими лучше и вовсе отказаться – день желательно провести в одиночестве и уединении. 

Символ дня: нетопырь. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый. 

Счастливые камни дня: александрит, черный жемчуг. 

За какую часть тела отвечает: кости грудного отдела. 

Болезни дня: велика вероятность межреберной невралгии, стенокардии и других проблем, связанных с сердечно-сосудистой системой

Питание дня: во избежание пищевых отравлений необходимо отказаться от просроченных продуктов, уличной еды и фастфуда. 

Стрижка дня: день не подходит для парикмахерских процедур. 

Дачные работы дня: можно пикировать рассаду, обрезать плодовые деревья и кустарники. 

Магия и мистика дня: нельзя заниматься любовной магией – результат может оказаться прямо противоположным тому, на который надеется прибегнувший к ней человек. Стоит также отказаться от гаданий – карты солгут. 

Сны дня: какими бы неприятными ни были сны нынешней ночи, принимать их близко к сердцу не стоит – они не сбудутся. 

Табу дня: не стоит общаться с незнакомыми людьми – такая встреча может привести к серьезным и неприятным последствиям. 

Цитата дня: "Свобода, раз она пустила корни, быстро прорастает" (Джордж Вашингтон). 

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Дата публикации
Просмотры
87
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