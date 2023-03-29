Астрологический прогноз на 29 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нельзя приступать к реализации новых проектов, какой бы профессиональной сферы они ни касались, а вот доводить до ума дела, начатые ранее, и можно, и нужно. Принятые сегодня решения на сто процентов окажутся ошибочными, поэтому лучше перенести их на другой день. От общения с окружающими лучше и вовсе отказаться – день желательно провести в одиночестве и уединении.
Символ дня: нетопырь.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый.
Счастливые камни дня: александрит, черный жемчуг.
За какую часть тела отвечает: кости грудного отдела.
Болезни дня: велика вероятность межреберной невралгии, стенокардии и других проблем, связанных с сердечно-сосудистой системой
Питание дня: во избежание пищевых отравлений необходимо отказаться от просроченных продуктов, уличной еды и фастфуда.
Стрижка дня: день не подходит для парикмахерских процедур.
Дачные работы дня: можно пикировать рассаду, обрезать плодовые деревья и кустарники.
Магия и мистика дня: нельзя заниматься любовной магией – результат может оказаться прямо противоположным тому, на который надеется прибегнувший к ней человек. Стоит также отказаться от гаданий – карты солгут.
Сны дня: какими бы неприятными ни были сны нынешней ночи, принимать их близко к сердцу не стоит – они не сбудутся.
Табу дня: не стоит общаться с незнакомыми людьми – такая встреча может привести к серьезным и неприятным последствиям.
Цитата дня: "Свобода, раз она пустила корни, быстро прорастает" (Джордж Вашингтон).
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