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Астрологический прогноз на 29 мая
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда можно увидеть первые результаты усилий — как профессиональных, так и личных.
Символ дня: леопард, готовящийся к прыжку.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: коралловый — символизирует тепло, гостеприимность, радость и оптимизм.
Счастливые камни дня: джеспилит, пирит, карнеол.
За какую часть тела отвечает: затылок.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться длительными и трудно поддающимися лечению, поэтому не стоит медлить с лечением.
Питание дня: нужно включить в рацион острые пряности и специи.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых работ в саду и огороде.
Магия и мистика дня: можно заготавливать снадобья из лечебных растений и трав — мази, настойки и лосьоны.
Сны дня: сны нынешней ночи показывают, насколько правильно — и результативно — человек использует свою внутреннюю энергию.
Табу дня: нужно избегать рассеянности и невнимательности — они могут привести к неприятным последствиям.
Цитата дня: «Одиночество — удел сильных. Слабые жмутся к толпе» (Жан Поль (Иоганн Пауль Фридрих Рихтер).
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