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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
207
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 29 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Леопард

Леопард / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда можно увидеть первые результаты усилий — как профессиональных, так и личных.

Символ дня: леопард, готовящийся к прыжку.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: коралловый — символизирует тепло, гостеприимность, радость и оптимизм.

Счастливые камни дня: джеспилит, пирит, карнеол.

За какую часть тела отвечает: затылок.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться длительными и трудно поддающимися лечению, поэтому не стоит медлить с лечением.

Питание дня: нужно включить в рацион острые пряности и специи.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: день благоприятен для любых работ в саду и огороде.

Магия и мистика дня: можно заготавливать снадобья из лечебных растений и трав — мази, настойки и лосьоны.

Сны дня: сны нынешней ночи показывают, насколько правильно — и результативно — человек использует свою внутреннюю энергию.

Табу дня: нужно избегать рассеянности и невнимательности — они могут привести к неприятным последствиям.

Цитата дня: «Одиночество — удел сильных. Слабые жмутся к толпе» (Жан Поль (Иоганн Пауль Фридрих Рихтер).

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Дата публикации
Количество просмотров
207
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