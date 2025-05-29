Астрологический прогноз на 29 мая

Леопард / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда можно увидеть первые результаты усилий — как профессиональных, так и личных.

Символ дня: леопард, готовящийся к прыжку.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: коралловый — символизирует тепло, гостеприимность, радость и оптимизм.

Счастливые камни дня: джеспилит, пирит, карнеол.

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За какую часть тела отвечает: затылок.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться длительными и трудно поддающимися лечению, поэтому не стоит медлить с лечением.

Питание дня: нужно включить в рацион острые пряности и специи.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

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Дачные работы дня: день благоприятен для любых работ в саду и огороде.

Магия и мистика дня: можно заготавливать снадобья из лечебных растений и трав — мази, настойки и лосьоны.

Сны дня: сны нынешней ночи показывают, насколько правильно — и результативно — человек использует свою внутреннюю энергию.

Табу дня: нужно избегать рассеянности и невнимательности — они могут привести к неприятным последствиям.

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Цитата дня: «Одиночество — удел сильных. Слабые жмутся к толпе» (Жан Поль (Иоганн Пауль Фридрих Рихтер).

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