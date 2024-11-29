Астрологический прогноз на 29 ноября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: удачными окажутся любые начинания, поэтому не стоит упускать благоприятный шанс преуспеть в той или иной сфере жизни. Общение благоприятно на всех уровнях – от делового до личного.
Символ дня: Водяная Лилия.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: белый.
Счастливые камни дня: арагонит, андалузит.
За какую часть тела отвечает: сердце, глаза.
Болезни дня: важно также беречь зрение: не сидеть долго за компьютером и не читать при плохом освещении и следить за состоянием артериального давления.
Питание дня: семечки, орехи, мак, крупы и мясо нужно заменить овощами и зеленью.
Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки
Магия и мистика дня: день благоприятен для женской магии – приворотов и отворотов, а также охраны домашнего очага.
Сны дня: сны нынешней ночи пусты и неинформативны.
Табу дня: нельзя ничего ломать и разрушать
Цитата дня: «Стремиться вперед – значит, потерять покой, остановиться – значит, потерять себя» (Серен Обю Кьеркегор).
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