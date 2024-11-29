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Астрологический прогноз на 29 ноября

Астрологический прогноз на 29 ноября

Водяная Лилия - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: удачными окажутся любые начинания, поэтому не стоит упускать благоприятный шанс преуспеть в той или иной сфере жизни. Общение благоприятно на всех уровнях – от делового до личного. 

Символ дня: Водяная Лилия. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: белый. 

Счастливые камни дня: арагонит, андалузит.

За какую часть тела отвечает: сердце, глаза. 

Болезни дня: важно также беречь зрение: не сидеть долго за компьютером и не читать при плохом освещении и следить за состоянием артериального давления. 

Питание дня: семечки, орехи, мак, крупы и мясо нужно заменить овощами и зеленью. 

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки

Магия и мистика дня: день благоприятен для женской магии – приворотов и отворотов, а также охраны домашнего очага. 

Сны дня: сны нынешней ночи пусты и неинформативны. 

Табу дня: нельзя ничего ломать и разрушать

Цитата дня: «Стремиться вперед – значит, потерять покой, остановиться – значит, потерять себя» (Серен Обю Кьеркегор). 

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