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Астрологический прогноз на 29 ноября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для любых начинаний, которые сегодня, скорее всего, коснутся хозяйства и быта: они обещают стать удачными.
Символ дня: Пегас.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: фиолетовый.
Счастливые камни дня: авантюрин, александрит.
За какую часть тела отвечает: печень.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и без осложнений, особенно, если не медлить с лечением.
Питание дня: необходимо включить в рацион продукты, способствующие кроветворению – печень, красные ягоды и фрукты, и красное сухое вино.
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.
Магия и мистика дня: карты Таро дадут ответы на любые вопросы.
Сны дня: сны нынешней ночи полезной информации не несут – можно не принимать их близко к сердцу.
Табу дня: необходимо отказаться от алкоголя, крепкого кофе и сигарет.
Цитата дня: «Творчество – это болезнь души, как жемчужина – болезнь моллюска» (ГенрихГейне).
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