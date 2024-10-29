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Астрологический прогноз на 29 октября

Астрологический прогноз на 29 октября

Парусник - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: старые проблемы можно будет решить, посмотрев на них под новым – неожиданным углом зрения. Большое значение в это время приобретает интуиция – главное, не игнорировать ее советы и подсказки. 

Символ дня: Парусник. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: индиго. 

Счастливые камни дня: Осень. 

За какую часть тела отвечает: ноги, глени, ступени. 

Болезни дня: вероятны проблемы с лимфатической системой и кровью, поэтому сдавать ее в этот день нежелательно.

Питание дня: мясо в этот день не запрещено, но его количество желательно сократить, или замеить ыбой и овощаи. 

Стрижка дня: стричься в этот день не только можно, но и нужно. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – как правило, они сбываются в течение нескольких дней. 

Табу дня: необходимо избегать переохлаждения организма, оно приведет к неприятным последствиям.

Цитата дня: «Нет любви более искренней, чем любовь к еде» (Бернард Шоу). 

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