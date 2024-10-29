Астрологический прогноз на 29 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: старые проблемы можно будет решить, посмотрев на них под новым – неожиданным углом зрения. Большое значение в это время приобретает интуиция – главное, не игнорировать ее советы и подсказки.
Символ дня: Парусник.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: индиго.
Счастливые камни дня: Осень.
За какую часть тела отвечает: ноги, глени, ступени.
Болезни дня: вероятны проблемы с лимфатической системой и кровью, поэтому сдавать ее в этот день нежелательно.
Питание дня: мясо в этот день не запрещено, но его количество желательно сократить, или замеить ыбой и овощаи.
Стрижка дня: стричься в этот день не только можно, но и нужно.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – как правило, они сбываются в течение нескольких дней.
Табу дня: необходимо избегать переохлаждения организма, оно приведет к неприятным последствиям.
Цитата дня: «Нет любви более искренней, чем любовь к еде» (Бернард Шоу).
Читайте также:
- Влияние фаз Луны на жизнедеятельность людей
- Что такое возвращение Сатурна и как оно влияет на наши жизни
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль с 28 октября по 3 ноября
- Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 28 октября по 3 ноября