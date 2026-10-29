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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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205
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 29 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Орел

Орел / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда любое начинание окажется успешным — главное, не допускать сомнений в своих действиях.

Символ дня: орел, парящий в вышине.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: синий, кобальтовый.

Счастливые камни дня: яшма, горный хрусталь.

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, в первый часы опасности не представляют, но если их запустить, они могут перейти в серьезную — хроническую — стадию.

Питание дня: максимально вредными для организма является мясо и алкоголь.

Стрижка дня: не лучший день для стрижки — она может негативно повлиять на состояние психики и вызвать упадок сил.

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, использующие волшебную силу полудрагоценных камней.

Сны дня: сны нынешней ночи могут быть вещими и показать человеку его будущее.

Табу дня: нельзя заниматься экстремальными видами спорта.

Цитата дня: «Лучше быть предметом жалости, чем сострадания» (Геродот).

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