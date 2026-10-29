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Астрологический прогноз на 29 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда любое начинание окажется успешным — главное, не допускать сомнений в своих действиях.
Символ дня: орел, парящий в вышине.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: синий, кобальтовый.
Счастливые камни дня: яшма, горный хрусталь.
За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, в первый часы опасности не представляют, но если их запустить, они могут перейти в серьезную — хроническую — стадию.
Питание дня: максимально вредными для организма является мясо и алкоголь.
Стрижка дня: не лучший день для стрижки — она может негативно повлиять на состояние психики и вызвать упадок сил.
Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, использующие волшебную силу полудрагоценных камней.
Сны дня: сны нынешней ночи могут быть вещими и показать человеку его будущее.
Табу дня: нельзя заниматься экстремальными видами спорта.
Цитата дня: «Лучше быть предметом жалости, чем сострадания» (Геродот).
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