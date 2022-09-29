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Астрологический прогноз на 29 сентября

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Астрологический прогноз на 29 сентября

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно приступать к работе над проектами любой степени сложности – энергии дня будут благоприятствовать любой работе. Риск приветствуется только в том случае, если его последствия будут тщательно просчитаны. Работать желательно в одиночку – коллективные действия будут расхолаживать и не давать сосредоточиться. 

Символ дня: древо познания. 

Стихия дня: Дерево. 

Энергетика дня: активные действия приветствуются только в случае крайней необходимости. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный. 

Счастливые камни дня: зеленый агат, амазонит. 

За какую часть тела отвечает: гортань. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут – если вовремя не обратить на них внимание – перейти в хроническую стадию. От любых медицинских манипуляций и хирургического вмешательства нужно отказаться – особенно это касается ротовой полости и гортани. 

Сны дня: сны, приснившиеся в эту ночь, часто бывают вещими, особенно если "кино" было цветным. 

Стрижка дня: день неблагоприятен для стрижки – она может негативно отразиться на настроении. 

Афоризм дня: "Наибольшего успеха добивается тот, кто владеет лучшей информацией" (английский государственный деятель Бенджамин Дизраэли). 

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник. 

Ангел-хранитель дня: Гофус – дарит любовь и страсть. 

Магия и мистика дня: можно изготавливать амулеты и талисманы, снимать порчу и делать отвороты. 

Табу дня: нельзя вредить растениям: рубить деревья, ломать ветки и рвать цветы. 

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