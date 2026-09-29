Астрологический прогноз на 29 сентября

Паук / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: сегодня особенно важно опасаться мошенников, поэтому нужно с осторожностью относиться к новым знакомым.

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Символ дня: паук в центре золотой паутины.

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Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: голубой, синий, ультрамарин.

Счастливые камни дня: зеленый гранат, хризолит.

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За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.

Болезни дня: можно начинать назначенный врачом курс лечения — он окажется успешным.

Питание дня: в питании особенно важно соблюдать умеренность.

Стрижка дня: для стрижки день, несмотря на его энергетический минус, благоприятен.

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Дачные работы дня: можно работать с землей, проводить сезонную обрезку деревьев и кустарников.

Магия и мистика дня: удачными будут обряды, привлекающие удачу в бизнесе и финансах.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но их сюжет не стоит воспринимать буквально — здесь особенно важна их расшифровка.

Табу дня: опасно общаться с агрессивно настроенными и неадекватными людьми.

Цитата дня: «Жить — это все равно что любить: все разумные доводы против, а все здоровые инстинкты — за» (Сэмюэл Батлер).

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