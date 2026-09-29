- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 127
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 29 сентября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: сегодня особенно важно опасаться мошенников, поэтому нужно с осторожностью относиться к новым знакомым.
Символ дня: паук в центре золотой паутины.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: голубой, синий, ультрамарин.
Счастливые камни дня: зеленый гранат, хризолит.
За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.
Болезни дня: можно начинать назначенный врачом курс лечения — он окажется успешным.
Питание дня: в питании особенно важно соблюдать умеренность.
Стрижка дня: для стрижки день, несмотря на его энергетический минус, благоприятен.
Дачные работы дня: можно работать с землей, проводить сезонную обрезку деревьев и кустарников.
Магия и мистика дня: удачными будут обряды, привлекающие удачу в бизнесе и финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но их сюжет не стоит воспринимать буквально — здесь особенно важна их расшифровка.
Табу дня: опасно общаться с агрессивно настроенными и неадекватными людьми.
Цитата дня: «Жить — это все равно что любить: все разумные доводы против, а все здоровые инстинкты — за» (Сэмюэл Батлер).
Читайте также:
Меркурий в Скорпионе с 30 сентября до 6 декабря 2026 года: что нас ждет в это время
Лилит в Деве с 14 сентября 2026 по 11 июня 2027 года: почему этот период непростой
Меркурий в Весах с 10 до 30 сентября 2026 года: как использовать этот период