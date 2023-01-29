Астрологический прогноз на 29 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: от принятия важных решений – как делового, так и личного свойства – сегодня лучше отказаться: велик риск принять желаемое за действительное и совершить ошибку. По этой же причине не стоит совершать финансовые операции – вместо прибыли можно получить убытки.

Символ дня: летучая мышь.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: бежевый, палевый, цвет кофе с молоком, коричневый.

Счастливые камни дня: змеевик, александрит.

За какую часть тела отвечает: грудной отдел.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических сердечно-сосудистых заболеваний – необходимо заранее принять превентивные меры.

Питание дня: голодание и пост помогут очистить организм от шлаков и токсинов.

Стрижка дня: день неблагоприятен для манипуляций с волосами.

Магия и мистика дня: день благоприятен для любой магии, кроме любовной.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают мрачными и пугающими, но, к счастью, не сбываются.

Табу дня: стоит остерегаться разбитых зеркал.

Ангел-хранитель дня: Амас – исполняет желания.

Афоризм дня: "Самый опасный человек – тот, у кого нет эмоций" (Фрэнк Герберт, американский писатель-фантаст).

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