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Астрологический прогноз на 29 января

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
4287
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 29 января

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: от принятия важных решений – как делового, так и личного свойства – сегодня лучше отказаться: велик риск принять желаемое за действительное и совершить ошибку. По этой же причине не стоит совершать финансовые операции – вместо прибыли можно получить убытки. 

Символ дня: летучая мышь. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: бежевый, палевый, цвет кофе с молоком, коричневый. 

Счастливые камни дня: змеевик, александрит. 

За какую часть тела отвечает: грудной отдел. 

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических сердечно-сосудистых заболеваний – необходимо заранее принять превентивные меры. 

Питание дня: голодание и пост помогут очистить организм от шлаков и токсинов. 

Стрижка дня: день неблагоприятен для манипуляций с волосами. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для любой магии, кроме любовной. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают мрачными и пугающими, но, к счастью, не сбываются. 

Табу дня: стоит остерегаться разбитых зеркал. 

Ангел-хранитель дня: Амас – исполняет желания.

Афоризм дня: "Самый опасный человек – тот, у кого нет эмоций" (Фрэнк Герберт, американский писатель-фантаст). 

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Дата публикации
Просмотры
4287
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