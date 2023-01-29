Астрологический прогноз на 29 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: от принятия важных решений – как делового, так и личного свойства – сегодня лучше отказаться: велик риск принять желаемое за действительное и совершить ошибку. По этой же причине не стоит совершать финансовые операции – вместо прибыли можно получить убытки.
Символ дня: летучая мышь.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: бежевый, палевый, цвет кофе с молоком, коричневый.
Счастливые камни дня: змеевик, александрит.
За какую часть тела отвечает: грудной отдел.
Болезни дня: велика вероятность обострения хронических сердечно-сосудистых заболеваний – необходимо заранее принять превентивные меры.
Питание дня: голодание и пост помогут очистить организм от шлаков и токсинов.
Стрижка дня: день неблагоприятен для манипуляций с волосами.
Магия и мистика дня: день благоприятен для любой магии, кроме любовной.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают мрачными и пугающими, но, к счастью, не сбываются.
Табу дня: стоит остерегаться разбитых зеркал.
Ангел-хранитель дня: Амас – исполняет желания.
Афоризм дня: "Самый опасный человек – тот, у кого нет эмоций" (Фрэнк Герберт, американский писатель-фантаст).
Читайте также:
- Особое время для Овнов, Львов и Стрельцов: что ждет три этих знака с января до мая 2023 года
- Особое время для Водолеев, Близнецов и Весов: что ждет три этих знака с 20 января по 19 февраля
- Особое время для Тельцов, Дев и Козерогов: что ждет три этих знака весной 2023 года
- Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 28-29 января
- Гороскоп на 29 января для всех знаков Зодиака: день, когда нас могут преследовать неприятности