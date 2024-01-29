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Астрологический прогноз на 29 января

Астрологический прогноз на 29 января

Золотая Паутина - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: несмотря на начало недели, начинать новые дела не рекомендуется – они дадут результаты, обратные ожидаемым. 

Символ дня: золотая паутина. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: голубой, аквамарин. 

Счастливые камни дня: лабрадор (предсказывает будущее, подсказывает, какие сделки окажутся я выгодными), оливин (дарит удачу, помогает добиться успеха), красный оникс (защищает своего обладателя от всех опасностей и несчастий). 

За какую часть тела отвечает: брюшная полость. 

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, является длительной и вялотекущей: она может совсем измотать человека, поэтому с появлением первых симптомов необходимо принять все необходимые меры. 

Питание дня: день благоприятен для поста и диеты, от голодания лучше отказаться. 

Стрижка дня: стричься не рекомендуется категорически. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие магическую силу огня. 

Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими, тем не менее они нуждаются в грамотной расшифровке – они многое могут рассказать о нынешней жизненной ситуации. 

Табу дня: нельзя общаться с неадекватными и не умеющими справиться со своими эмоциями людьми. 

Цитата дня: "Там, где недостает ума, недостает всего" (Джордж Сэвил Галифакс). 

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