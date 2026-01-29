Астрологический прогноз на 29 января

Сердце / © Associated Press

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: повышенная эмоциональность и обидчивость, которые будет присуща сегодня каждому из нас, сделают проблематичным общение с окружающими, поэтому его желательно сократить до минимума.

Реклама

Символ дня: сердце.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: голубой, цвет морской волны.

Реклама

Счастливые камни дня: перламутр, лазурит.

За какую часть тела отвечает: сердце.

Болезни дня: оперативное вмешательство можно проводить только в экстренных случаях.

Питание дня: в этот день — впрочем, как и в любой другой — нежелательно употреблять в пищу жирное, жареное и алкоголь.

Реклама

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и сбываются в течение недели, поэтому не стоит их игнорировать.

Табу дня: плохой приметой может стать пролитая в этот день жидкость.

Реклама

Цитата дня: «Обучение — это двигатель профессионального успеха» (Джон Коттер).

Читайте также: