Астрологический прогноз на 29 января
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: повышенная эмоциональность и обидчивость, которые будет присуща сегодня каждому из нас, сделают проблематичным общение с окружающими, поэтому его желательно сократить до минимума.
Символ дня: сердце.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: голубой, цвет морской волны.
Счастливые камни дня: перламутр, лазурит.
За какую часть тела отвечает: сердце.
Болезни дня: оперативное вмешательство можно проводить только в экстренных случаях.
Питание дня: в этот день — впрочем, как и в любой другой — нежелательно употреблять в пищу жирное, жареное и алкоголь.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие магическую силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и сбываются в течение недели, поэтому не стоит их игнорировать.
Табу дня: плохой приметой может стать пролитая в этот день жидкость.
Цитата дня: «Обучение — это двигатель профессионального успеха» (Джон Коттер).
