Астрологический прогноз на 3-4 октября

Химера / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: 23-й лунный день, который продлится двое календарных суток — время, когда можно — и нужно — разрушать старое ради нового: в выходные это, скорее всего, коснется личных отношений и бытовые дела.

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Символ дня: Химера.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый, шоколадный.

Счастливые камни дня: черный нефрит, крокодилит.

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За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, связаны со снижением уровня иммунитета, поэтому они могут затянуться надолго.

Питание дня: под запретом жирная и жареная пища, а также алкоголь.

Стрижка дня: для стрижки эти дни не подходят — она может спровоцировать ухудшение самочувствия.

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Дачные работы дня: можно — и нужно — собирать лекарственные травы, в них в это время накопится максимум целебных веществ.

Магия и мистика дня: можно переписывать гороскоп, направляя линию судьбы в нужное человеку русло.

Сны дня: сны этого времени не несут смысловой нагрузки.

Табу дня: звезды не рекомендуют общаться с незнакомыми людьми.

Цитата дня: «Будущее зависит от того, что ты делаешь сегодня» (Махатма Ганди).

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