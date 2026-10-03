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Астрологический прогноз на 3-4 октября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: 23-й лунный день, который продлится двое календарных суток — время, когда можно — и нужно — разрушать старое ради нового: в выходные это, скорее всего, коснется личных отношений и бытовые дела.
Символ дня: Химера.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый, шоколадный.
Счастливые камни дня: черный нефрит, крокодилит.
За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, связаны со снижением уровня иммунитета, поэтому они могут затянуться надолго.
Питание дня: под запретом жирная и жареная пища, а также алкоголь.
Стрижка дня: для стрижки эти дни не подходят — она может спровоцировать ухудшение самочувствия.
Дачные работы дня: можно — и нужно — собирать лекарственные травы, в них в это время накопится максимум целебных веществ.
Магия и мистика дня: можно переписывать гороскоп, направляя линию судьбы в нужное человеку русло.
Сны дня: сны этого времени не несут смысловой нагрузки.
Табу дня: звезды не рекомендуют общаться с незнакомыми людьми.
Цитата дня: «Будущее зависит от того, что ты делаешь сегодня» (Махатма Ганди).
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