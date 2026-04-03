Астрологический прогноз на 3 апреля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, который нужно провести в тишине и покое, сосредоточившись на своем внутреннем — душевном — комфорте.
Символ дня: бабочка.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: сиреневый, белый, серебристый.
Счастливые камни дня: изумруд, турмалин, чароит.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, серьезной опасности не представляют, особенно если вовремя приступит к их лечению.
Питание дня: необходимо отказаться от мяса, заменив его рыбой, грибами. И бобовыми, в которых также много белка
Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.
Дачные работы дня: можно готовиться к сезонным садово-огородным работам.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, которые используют магическую силу воды.
Сны дня: тревожные сны будут свидетельствовать о внутренних проблемах, которые необходимо решать.
Табу дня: опасно общаться с неадекватными и агрессивными людьми.
Цитата дня: «В каждом добре есть зло, и в каждом зле есть добро» (Джонни Депп).
