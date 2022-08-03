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Астрологический прогноз на 3 августа

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Астрологический прогноз на 3 августа

Фото: www.credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нежелательно брать курс на цели, достижение которых требует длительного времени – лучше взяться за те, которые удастся завершить в течение дня, они увенчаются успехом. Общение с окружающими принесет удовольствие. 

Символ дня: роза ветров. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: фиолетовый, сиреневый. 

Счастливые камни дня: сапфир, бирюза. 

За какую часть тела отвечает: нижние дыхательные пути. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, пройдут быстро, особенно если вовремя начать их лечить. От хирургических операций необходимо отказаться – за их результат звезды ответственность на себя не возьмут. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто несут полезную информацию, поэтому нужно отнестись к ним внимательно. 

Афоризм дня: "Нет ничего сильнее слова" (древнегреческий комедиограф Менандр). 

Геометрическая фигура дня: круг. 

Ангел-хранитель дня: Арфэд – дарует земные блага и богатство. 

Магия и мистика дня: можно изготавливать амулеты и талисманы, дарующие удачу в финансовых вопросах. 

Табу дня: лгать нельзя даже с благими намерениями – последствия обмана могут оказаться непредсказуемыми. 

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