Астрологический прогноз на 3 августа

Огненный меч / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: принимать важные решения необходимо с осторожностью, тщательно взвешивая все «за» и «против».

Символ дня: Огненный меч.

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Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: зеленый.

Счастливые камни дня: опал, сердолик, гематит, селенит.

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За какую часть тела отвечает: хребет.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают довольно тяжело, поэтому необходимо сразу же приступать к лечению.

Питание дня: жирную пищу желательно заменить овощами с большим количеством клетчатки.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

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Дачные работы дня: можно собирать любые культуры со съедобной наземной частью.

Магия и мистика дня: от магических обрядов сегодня лучше отказаться – их результат может оказаться противоположным ожидаемому

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, но могут указывать на внутренние проблемы человека.

Табу дня: необходимо с осторожностью обращаться с колющими и режущими предметами.

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Цитата дня: «Если не желаешь, чтобы тебя использовали, не стоит подставлять плечо тем, кто не привык прилагать усилия» (Фу Хао).

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