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Астрологический прогноз на 3 августа
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: принимать важные решения необходимо с осторожностью, тщательно взвешивая все «за» и «против».
Символ дня: Огненный меч.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: зеленый.
Счастливые камни дня: опал, сердолик, гематит, селенит.
За какую часть тела отвечает: хребет.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают довольно тяжело, поэтому необходимо сразу же приступать к лечению.
Питание дня: жирную пищу желательно заменить овощами с большим количеством клетчатки.
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.
Дачные работы дня: можно собирать любые культуры со съедобной наземной частью.
Магия и мистика дня: от магических обрядов сегодня лучше отказаться – их результат может оказаться противоположным ожидаемому
Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, но могут указывать на внутренние проблемы человека.
Табу дня: необходимо с осторожностью обращаться с колющими и режущими предметами.
Цитата дня: «Если не желаешь, чтобы тебя использовали, не стоит подставлять плечо тем, кто не привык прилагать усилия» (Фу Хао).
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