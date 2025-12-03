- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 28
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 3 декабря
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: мощная энергетика нынешнего дня может нести негативный заряд, поэтому, несмотря на повышенную работоспособность, не стоит браться за особенно важные и масштабные проекты, лучше сосредоточиться на менее значимых делах.
Символ дня: крокодил.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый.
Счастливые камни дня: крокодилит, черный нефрит.
За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.
Болезни дня: существует вероятность обострения хронических заболеваний — важно следовать рекомендациям лечащего врача.
Питание дня: желательно отказаться от мяса и рыбы в пользу вегетарианских блюд.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Магия и мистика дня: от волшебства, если, конечно, вы не являетесь дипломированным магом, лучше отказаться.
Сны дня: сны нынешней ночи укажут на проблему, существующую в отношениях с другими людьми.
Табу дня: повышенной эмоциональности нужно избегать.
Цитата дня: «В будущем каждый из нас сможет стать Леонардо да Винчи» (Жак Фреско).
