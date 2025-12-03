ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
28
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 3 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Крокодил

Крокодил / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: мощная энергетика нынешнего дня может нести негативный заряд, поэтому, несмотря на повышенную работоспособность, не стоит браться за особенно важные и масштабные проекты, лучше сосредоточиться на менее значимых делах.

Символ дня: крокодил.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый.

Счастливые камни дня: крокодилит, черный нефрит.

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: существует вероятность обострения хронических заболеваний — важно следовать рекомендациям лечащего врача.

Питание дня: желательно отказаться от мяса и рыбы в пользу вегетарианских блюд.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Магия и мистика дня: от волшебства, если, конечно, вы не являетесь дипломированным магом, лучше отказаться.

Сны дня: сны нынешней ночи укажут на проблему, существующую в отношениях с другими людьми.

Табу дня: повышенной эмоциональности нужно избегать.

Цитата дня: «В будущем каждый из нас сможет стать Леонардо да Винчи» (Жак Фреско).

Читайте также:

Дата публикации
Количество просмотров
28
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie