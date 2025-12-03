Астрологический прогноз на 3 декабря

Крокодил / © Associated Press

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: мощная энергетика нынешнего дня может нести негативный заряд, поэтому, несмотря на повышенную работоспособность, не стоит браться за особенно важные и масштабные проекты, лучше сосредоточиться на менее значимых делах.

Символ дня: крокодил.

Реклама

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый.

Счастливые камни дня: крокодилит, черный нефрит.

Реклама

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: существует вероятность обострения хронических заболеваний — важно следовать рекомендациям лечащего врача.

Питание дня: желательно отказаться от мяса и рыбы в пользу вегетарианских блюд.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Реклама

Магия и мистика дня: от волшебства, если, конечно, вы не являетесь дипломированным магом, лучше отказаться.

Сны дня: сны нынешней ночи укажут на проблему, существующую в отношениях с другими людьми.

Табу дня: повышенной эмоциональности нужно избегать.

Цитата дня: «В будущем каждый из нас сможет стать Леонардо да Винчи» (Жак Фреско).

Реклама

Читайте также: