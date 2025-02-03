Астрологический прогноз на 3 февраля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: время благоприятно для любой умственной работы, на которой и необходимо сосредоточиться.
Символ дня: Облака.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: синий.
Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин.
За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся недолго, но это не значит, что на них можно не реагировать.
Питание дня: в еде особенно важно соблюдать умеренность.
Стрижка дня: стричься нужно только в случае крайней необходимости.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, цель которых – обретение любви
Сны дня: сны нынешней ночи часто оказываются вещими, но могут не сбыться, если кому-нибудь о них рассказать.
Табу дня: нельзя легкомысленно относиться к деньгам – особенно, сорить ими.
Цитата дня: «Вселенная – это разнообразие в единстве» (Оноре де Бальзак).
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