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Астрологический прогноз на 3 февраля

Астрологический прогноз на 3 февраля

Облака - символ дня

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: время благоприятно для любой умственной работы, на которой и необходимо сосредоточиться.  

Символ дня: Облака. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: синий.

Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин.

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся недолго, но это не значит, что на них можно не реагировать. 

Питание дня: в еде особенно важно соблюдать умеренность.

Стрижка дня: стричься нужно только в случае крайней необходимости.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, цель которых – обретение любви 

Сны дня: сны нынешней ночи часто оказываются вещими, но могут не сбыться, если кому-нибудь о них рассказать.

Табу дня: нельзя легкомысленно относиться к деньгам – особенно, сорить ими.

Цитата дня: «Вселенная – это разнообразие в единстве» (Оноре де Бальзак). 

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