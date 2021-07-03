Астрологический прогноз на 3 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: людьми овладевает раздражительность и, как следствие, взвинченность, которые могут стать причиной ссоры с окружающими и участия в опасных авантюрах. Необходимо оградить себя от токсичных людей и, если есть хоть малейшая возможность, оставаться дома.

Символ дня: крокодил Макара.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: время подталкивает к активным действиям.

Число дня: 5

Цвет дня: каштановый и шоколадный.

Камни дня: черный нефрит, топаз.

За какую часть тела отвечает: женские половые органы.

Пожелания в плане здоровья: ослабление иммунитета сделает организм беззащитным перед разного рода инфекциями, поэтому необходимо его поддержать – больше гулять, спать не меньше восьми часов в сутки и правильно питаться.

Слова дня: топаз, черный нефрит, колумбит, сардоникс.

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: брак продолжительным не будет, так что лучше не рисковать и перенести сегодняшнюю регистрацию на другое время.

Мистика дня: можно – и нужно – выставлять защиту от негатива, причем как для себя, так и для своего дома.

Табу дня: не стоит посещать незнакомые места и заводить новые знакомства.

Какие люди рождаются в этот день: энергию, которую получают в качестве приданого те, кто появляется на свет в это время, необходимо направить в положительное русло, в противном случае они могут пойти, как говорят в народе, по кривой дорожке. В лучшем случае они становятся священниками и учителями, в худшем – авантюристами.

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