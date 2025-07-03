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- Астрология
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Астрологический прогноз на 3 июля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день неблагоприятен для новых начинаний, от них нужно отказаться.
Символ дня: летучая мышь.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: оранжевый.
Счастливые камни дня: александрит, раухтопаз, змеевик, серпентин.
За какую часть тела отвечает: кости грудины.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться опасными, но к серьезным последствиям не приведут.
Питание дня: необходимо отказаться от мяса, грибов, жирной и жареной пищи.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: можно обрабатывать землю, обрезать плодовые деревья и кустарники.
Магия и мистика дня: под запретом находится любовная магия.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими не являются, поэтому не стоит принимать их близко к сердцу.
Табу дня: нельзя встречаться с людьми, с которыми мы только что познакомились в интернете.
Цитата дня: «Справиться с другими — дело ума, справиться с собой — дело силы» (Сюань-сюэ).
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