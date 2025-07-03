Астрологический прогноз на 3 июля

Летучая мышь / © Getty Images

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день неблагоприятен для новых начинаний, от них нужно отказаться.

Символ дня: летучая мышь.

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Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: оранжевый.

Счастливые камни дня: александрит, раухтопаз, змеевик, серпентин.

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За какую часть тела отвечает: кости грудины.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться опасными, но к серьезным последствиям не приведут.

Питание дня: необходимо отказаться от мяса, грибов, жирной и жареной пищи.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

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Дачные работы дня: можно обрабатывать землю, обрезать плодовые деревья и кустарники.

Магия и мистика дня: под запретом находится любовная магия.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими не являются, поэтому не стоит принимать их близко к сердцу.

Табу дня: нельзя встречаться с людьми, с которыми мы только что познакомились в интернете.

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Цитата дня: «Справиться с другими — дело ума, справиться с собой — дело силы» (Сюань-сюэ).

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