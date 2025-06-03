Астрологический прогноз на 3 июня

Павлин / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: к новым начинаниям нужно приступать только в случае крайне необходимости — если без этого невозможно обойтись.

Символ дня: павлин.

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Стихия дня: Земля, Огонь.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: пурпурный — символизирует достоинство, власть и роскошь.

Счастливые камни дня: оливин, хризолит, гранатит.

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За какую часть тела отвечает: желудок.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быстро перейти в хроническую стадию, так что медлить с их лечением не следует.

Питание дня: диета, пост или лечебное голодание вернут утраченную энергию, необходимую для жизни и работы.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

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Дачные работы дня: растения нуждаются в интенсивном поливе и подкормке.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, помогающие в решении бытовых конфликтов.

Сны дня: сны нынешней ночи дают важную подсказку относительно правильности своих действий, совершаемых в данное время.

Табу дня: нельзя игнорировать знаки, которые в этот день посылает судьба.

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Цитата дня: «Имей смелость иметь свое мнении. Имей мудрость скрывать его» (Алан Рикман).

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