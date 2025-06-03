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Астрологический прогноз на 3 июня
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: к новым начинаниям нужно приступать только в случае крайне необходимости — если без этого невозможно обойтись.
Символ дня: павлин.
Стихия дня: Земля, Огонь.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: пурпурный — символизирует достоинство, власть и роскошь.
Счастливые камни дня: оливин, хризолит, гранатит.
За какую часть тела отвечает: желудок.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быстро перейти в хроническую стадию, так что медлить с их лечением не следует.
Питание дня: диета, пост или лечебное голодание вернут утраченную энергию, необходимую для жизни и работы.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: растения нуждаются в интенсивном поливе и подкормке.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры, помогающие в решении бытовых конфликтов.
Сны дня: сны нынешней ночи дают важную подсказку относительно правильности своих действий, совершаемых в данное время.
Табу дня: нельзя игнорировать знаки, которые в этот день посылает судьба.
Цитата дня: «Имей смелость иметь свое мнении. Имей мудрость скрывать его» (Алан Рикман).
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