Астрологический прогноз на 3 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день неоднозначной – как положительной, так и отрицательной – энергетики. Может преследовать как раздражение, вызванное поведением окружающих людей, так и недовольство собственными достижениями – не только профессиональными, но и личными. Многим придется выбирать между добром и злом, и каков будет его результат, зависит только от самого человека.
Символ дня: Древо познания.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый.
Счастливые камни дня: амазонит, сардоникс, агат.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут стать серьезной причиной осложнений и даже перейти в хроническую стадию, поэтому лечить их необходимо незамедлительно. Категорически не рекомендуются любые хирургические операции – особенно те, которые проводятся на гортани.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими: как правило, они несут в себе подсказки относительно того, как вести себя в той или иной ситуации, и предупреждают о вероятной опасности.
Афоризм дня: "В борьбе между собой и миром оставайтесь на стороне мира" (Франц Кафка).
Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.
Магия и мистика дня: можно снимать порчу, проводить отвороты, делать талисманы и обереги.
Табу дня: нельзя работать в коллективе – легко не просто поссориться, а всерьез разругаться с коллегами.
Читайте также:
- Астролог о Патрушеве как возможной замене Путина: война затянет на его "шее" мощный кармический узел
- Астролог о судьбе Владимира Путина: сумасшедший дом, тюрьма, насильственная смерть
- Астролог о Путине: все, кто знал дату его рождения, мертвы, а натальная карта переписана
- Астролог о Сергее Шойгу: близится час расплаты