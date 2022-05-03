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Астрологический прогноз на 3 мая

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Астрологический прогноз на 3 мая

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день неоднозначнойкак положительной, так и отрицательной – энергетики. Может преследовать как раздражение, вызванное поведением окружающих людей, так и недовольство собственными достижениями – не только профессиональными, но и личными. Многим придется выбирать между добром и злом, и каков будет его результат, зависит только от самого человека. 

Символ дня: Древо познания. 

Стихия дня: Дерево. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый. 

Счастливые камни дня: амазонит, сардоникс, агат. 

За какую часть тела отвечает: гортань. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут стать серьезной причиной осложнений и даже перейти в хроническую стадию, поэтому лечить их необходимо незамедлительно. Категорически не рекомендуются любые хирургические операции – особенно те, которые проводятся на гортани. 

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими: как правило, они несут в себе подсказки относительно того, как вести себя в той или иной ситуации, и предупреждают о вероятной опасности. 

Афоризм дня: "В борьбе между собой и миром оставайтесь на стороне мира" (Франц Кафка).

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник. 

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, проводить отвороты, делать талисманы и обереги. 

Табу дня: нельзя работать в коллективе – легко не просто поссориться, а всерьез разругаться с коллегами. 

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