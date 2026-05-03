Астрологический прогноз на 3 мая

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день предназначен для праздников и принятия важных жизненных решений, главное –не делать этого под влиянием эмоций.

Символ дня: Виноградная гроздь.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: желтый, охра, коралловый, терракотовый.

Счастливые камни дня: прозрачный аметист, циркон, обсидиан, гематит.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в острой форме, затягивать с их лечением нельзя. Они также могут быть связаны с понижением иммунитета, поэтому необходимо подумать о то, как его укрепить.

Питание дня: можно позволить себе вредную еду и алкоголь, но в меру — увлекаться ни тем, ни другим нежелательно.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться — хороших результатов она не даст.

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: можно самостоятельно изготавливать защитные талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и исполняются очень быстро — на третий день.

Табу дня: нельзя грустить и унывать, такое настроение е нравится звездам, поэтому они могут за него наказать.

Цитата дня: «Минута есть, отдай ее веселью, а что потом придет, пускай придет» (Омар Хайям).

