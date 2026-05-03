Астрологический прогноз на 3 мая
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день предназначен для праздников и принятия важных жизненных решений, главное –не делать этого под влиянием эмоций.
Символ дня: Виноградная гроздь.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: желтый, охра, коралловый, терракотовый.
Счастливые камни дня: прозрачный аметист, циркон, обсидиан, гематит.
За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в острой форме, затягивать с их лечением нельзя. Они также могут быть связаны с понижением иммунитета, поэтому необходимо подумать о то, как его укрепить.
Питание дня: можно позволить себе вредную еду и алкоголь, но в меру — увлекаться ни тем, ни другим нежелательно.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться — хороших результатов она не даст.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.
Магия и мистика дня: можно самостоятельно изготавливать защитные талисманы и обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и исполняются очень быстро — на третий день.
Табу дня: нельзя грустить и унывать, такое настроение е нравится звездам, поэтому они могут за него наказать.
Цитата дня: «Минута есть, отдай ее веселью, а что потом придет, пускай придет» (Омар Хайям).
