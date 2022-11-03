Астрологический прогноз на 3 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для начала работы над проектами, направленными на созидание – все, что будет связано с разрушением, обречено на провал. Также можно назначать переговоры с деловыми партнерами, от которых зависит развитие бизнеса – взаимопонимание будет обеспечено.
Символ дня: фонтан.
Стихия дня: Вода.
Энергетика дня: активный день.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, ла ймовый.
Счастливые камни дня: янтарь, сардоникс.
За какую часть тела отвечает: грудной отдел.
Болезни дня: начавшиеся в этот день заболевания пройдут легко и без осложнений, и даже тяжело больные люди почувствуют облегчение.
Сны дня: сны нынешней ночи будут яркими и красочными, но не стоит обольщаться на их счет – они не сбудутся.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Афоризм дня: "Традиция – это иллюзия постоянства" (Вуди Аллен).
Ангел-хранитель дня: Масабэль – помогает без потерь выйти из самых запутанных жизненных ситуаций.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры, привлекающие удачу в бизнесе и финансах.
Табу дня: нежелательно отправляться в поездки – они будут неудачными.
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