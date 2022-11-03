Астрологический прогноз на 3 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для начала работы над проектами, направленными на созидание – все, что будет связано с разрушением, обречено на провал. Также можно назначать переговоры с деловыми партнерами, от которых зависит развитие бизнеса – взаимопонимание будет обеспечено.

Символ дня: фонтан.

Стихия дня: Вода.

Энергетика дня: активный день.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, ла ймовый.

Счастливые камни дня: янтарь, сардоникс.

За какую часть тела отвечает: грудной отдел.

Болезни дня: начавшиеся в этот день заболевания пройдут легко и без осложнений, и даже тяжело больные люди почувствуют облегчение.

Сны дня: сны нынешней ночи будут яркими и красочными, но не стоит обольщаться на их счет – они не сбудутся.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Афоризм дня: "Традиция – это иллюзия постоянства" (Вуди Аллен).

Ангел-хранитель дня: Масабэль – помогает без потерь выйти из самых запутанных жизненных ситуаций.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, привлекающие удачу в бизнесе и финансах.

Табу дня: нежелательно отправляться в поездки – они будут неудачными.

Читайте также: