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Астрологический прогноз на 3 ноября

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Астрологический прогноз на 3 ноября

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для начала работы над проектами, направленными на созидание – все, что будет связано с разрушением, обречено на провал. Также можно назначать переговоры с деловыми партнерами, от которых зависит развитие бизнеса – взаимопонимание будет обеспечено. 

Символ дня: фонтан. 

Стихия дня: Вода. 

Энергетика дня: активный день. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, ла    ймовый. 

Счастливые камни дня: янтарь, сардоникс. 

За какую часть тела отвечает: грудной отдел. 

Болезни дня: начавшиеся в этот день заболевания пройдут легко и без осложнений, и даже тяжело больные люди почувствуют облегчение. 

Сны дня: сны нынешней ночи будут яркими и красочными, но не стоит обольщаться на их счет – они не сбудутся. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Афоризм дня: "Традиция – это иллюзия постоянства" (Вуди Аллен). 

Ангел-хранитель дня: Масабэль – помогает без потерь выйти из самых запутанных жизненных ситуаций. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, привлекающие удачу в бизнесе и финансах. 

Табу дня: нежелательно отправляться в поездки – они будут неудачными.

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Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
117
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