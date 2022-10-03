Астрологический прогноз на 3 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: желательно начинать новые дела – как профессионального, так и хозяйственно-бытового характера, от переделок старых проектов лучше отказаться – это займет много времени и сил, а результат окажется, мягко говоря, сомнительным. Значительными денежными суммами сегодня лучше не оперировать, а вот мелкие платежи окажутся успешными.

Символ дня: птица Феникс.

Стихия дня: Земля, Огонь.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: алый.

Счастливые камни дня: гранатит, уваровит.

За какую часть тела отвечает: желудок.

Болезни дня: необходимо избегать повышенных физических нагрузок – они могут стать причиной травм и плохого самочувствия.

Сны дня: сны нынешней ночи расскажут об упущенных в свое время возможностях – вернуть их уже не представится возможным, но вывод на будущее сделать необходимо.

Стрижка дня: стрижка не только улучшит внешний вид, но и принесет благополучие в жизнь.

Афоризм дня: "Анонимное злословие – вещь еще более постыдная, чем открытое злословие" (Виктор Гюго).

Ангел-хранитель дня: Фэдолам – обеспечивает заступничество высших сил.

Магия и мистика дня: можно проводить очистительные процедуры и обряды с использованием магической силы огня – лучше всего церковной свечи.

Табу дня: необходимо избегать сидячего образа жизни – он чреват серьезными последствиями для здоровья.

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