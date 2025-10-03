Астрологический прогноз на 3 октября

Круг / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: активные и решительные действия успеха не принесут, поэтому от них лучше отказаться. Освободившееся время нужно посвятить «работе над ошибками»: переосмыслив события прошлого, можно будет понять, где допущен промах, и исправить его.

Символ дня: круг.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: синий.

Счастливые камни дня: рубин, красный опал.

За какую часть тела отвечает: кровь.

Болезни дня: велика вероятность заболеваний, связанных с работой желудочно-кишечного тракта.

Питание дня: нельзя поститься и голодать — желудок, будучи лишенным пищи, может начать «есть» сам себя.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: собранный урожай нельзя хранить — его необходимо сразу же употребить в пищу.

Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к чудотворным иконам и молитвам.

Сны дня: сны нынешней ночи часто оказываются вещими, но расшифровать их будет непросто.

Табу дня: с деньгами нужно обращаться максимально осторожно.

Цитата дня: «Родители дали тебе жизнь — волю воспитывай сам» (китайская народная мудрость).

