Астрологический прогноз на 3 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: профессиональные проекты, начатые в этот день, скорее всего, окажутся успешными, поэтому желательно не потерять счастливый шанс и назначить их на это время.
Символ дня: ларец с сокровищами.
Стихия дня: Земля, Огонь.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: алый.
Счастливые камни дня: уваровит, гранатит.
За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в тот день, какими бы несерьезными они ни казались, могут иметь последствия, поэтому к лечению нужно приступать без промедления.
Сны дня: сны могут содержать подсказку относительно того, чем человек на самом деле должен заниматься в жизни. Если увиденная во сне профессия не совпадает с реальной, человеку необходимо задуматься о том, как решить этот вопрос.
Афоризм дня: "Всякая привычка делает нашу руку более остроумной, а наше остроумие – менее проворным" (Фридрих Ницше).
Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник.
Ангел-хранитель дня: Фэдолам – наделяет творческими способностями и чувством юмора.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры, направленные на примирение с друзьями или коллегами.
Табу дня: нельзя вести сидячий образ жизни – он может негативно сказаться на самочувствии.
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