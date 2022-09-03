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Астрологический прогноз на 3 сентября

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Астрологический прогноз на 3 сентября

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: профессиональные проекты, начатые в этот день, скорее всего, окажутся успешными, поэтому желательно не потерять счастливый шанс и назначить их на это время. 

Символ дня: ларец с сокровищами. 

Стихия дня: Земля, Огонь. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: алый. 

Счастливые камни дня: уваровит, гранатит. 

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в тот день, какими бы несерьезными они ни казались, могут иметь последствия, поэтому к лечению нужно приступать без промедления. 

Сны дня: сны могут содержать подсказку относительно того, чем человек на самом деле должен заниматься в жизни. Если увиденная во сне профессия не совпадает с реальной, человеку необходимо задуматься о том, как решить этот вопрос. 

Афоризм дня: "Всякая привычка делает нашу руку более остроумной, а наше остроумие – менее проворным" (Фридрих Ницше). 

Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник. 

Ангел-хранитель дня: Фэдолам – наделяет творческими способностями и чувством юмора. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, направленные на примирение с друзьями или коллегами. 

Табу дня: нельзя вести сидячий образ жизни – он может негативно сказаться на самочувствии. 

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