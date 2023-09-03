Астрологический прогноз на 3 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: необходимо опасаться лжецов, воров и мошенников – особенно это касается незнакомых людей. Важно также избегать чересчур тесного общения с ними, не стоит откровенничать с ними и доверять важные тайны и секреты.
Символ дня: Золотая сеть.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: голубой, небесный, лазоревый.
Счастливые камни дня: хризолит, зеленый гранат.
За какую часть тела отвечает: желудок.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, будут продолжительными – чтобы хотя бы немного сократить время их действия, необходимо сразу же принять меры: обратиться к врачу, начать курс терапии.
Питание дня: Необходимо исключить из рациона продукты, которые могут раздражать стенки кишечника: колбасу, копченое мясо, сосиски, сардельки и фаст-фуд.
Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно.
Дачные работы дня: можно бороться с сорняками и вредителями, обрезать сухостой.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры, сулящие удачу в карьере, бизнесе и финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но их необходимо правильно расшифровать, только тогда они раскроют свои тайны.
Табу дня: необходимо остерегаться неадекватных людей, особенно если они находятся под влиянием винных прав.
Цитата дня: «Хаос – это порядок, который мы не способны понять. Это истинный порядок» (Анхель де Куатье).
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