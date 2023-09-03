Астрологический прогноз на 3 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: необходимо опасаться лжецов, воров и мошенников – особенно это касается незнакомых людей. Важно также избегать чересчур тесного общения с ними, не стоит откровенничать с ними и доверять важные тайны и секреты.

Символ дня: Золотая сеть.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: голубой, небесный, лазоревый.

Счастливые камни дня: хризолит, зеленый гранат.

За какую часть тела отвечает: желудок.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, будут продолжительными – чтобы хотя бы немного сократить время их действия, необходимо сразу же принять меры: обратиться к врачу, начать курс терапии.

Питание дня: Необходимо исключить из рациона продукты, которые могут раздражать стенки кишечника: колбасу, копченое мясо, сосиски, сардельки и фаст-фуд.

Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно.

Дачные работы дня: можно бороться с сорняками и вредителями, обрезать сухостой.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, сулящие удачу в карьере, бизнесе и финансах.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но их необходимо правильно расшифровать, только тогда они раскроют свои тайны.

Табу дня: необходимо остерегаться неадекватных людей, особенно если они находятся под влиянием винных прав.

Цитата дня: «Хаос – это порядок, который мы не способны понять. Это истинный порядок» (Анхель де Куатье).

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