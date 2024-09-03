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Астрологический прогноз на 3 сентября

Астрологический прогноз на 3 сентября

Рог изобилия - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: первая половина дня предназначена для отдыха, вторая – для активных действий, когда можно приступать к реализации новых – в том числе и профессиональных – проектов. 

Символ дня: Рог изобилия. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: оранжевый. 

Счастливые камни дня: агат переливчатый, жадеит, халцедон.

За какую часть тела отвечает: рот, зубы. 

Болезни дня: нельзя терпеть зубную боль – необходимо сразу же обратиться к врачу. 

Питание дня: лечебное голодание придаст сил и энергии. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Дачные работы дня: можно заниматься пересадкой – как садовых, так и домашних – растений. 

Магия и мистика дня: можно избавляться от порчи и сглаза.

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, но могут дать подсказку относительно того, как поступить в беспокоящей человека ситуации.

Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию. 

Цитата дня: "Причинить людям зло большей частью не так опасно, как сделать им слишком много добра" (Франсуа де Ларошфуко). 

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