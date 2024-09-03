Астрологический прогноз на 3 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: первая половина дня предназначена для отдыха, вторая – для активных действий, когда можно приступать к реализации новых – в том числе и профессиональных – проектов.
Символ дня: Рог изобилия.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: оранжевый.
Счастливые камни дня: агат переливчатый, жадеит, халцедон.
За какую часть тела отвечает: рот, зубы.
Болезни дня: нельзя терпеть зубную боль – необходимо сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: лечебное голодание придаст сил и энергии.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно заниматься пересадкой – как садовых, так и домашних – растений.
Магия и мистика дня: можно избавляться от порчи и сглаза.
Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, но могут дать подсказку относительно того, как поступить в беспокоящей человека ситуации.
Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию.
Цитата дня: "Причинить людям зло большей частью не так опасно, как сделать им слишком много добра" (Франсуа де Ларошфуко).
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