Астрологический прогноз на 3 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: первая половина дня предназначена для отдыха, вторая – для активных действий, когда можно приступать к реализации новых – в том числе и профессиональных – проектов.

Символ дня: Рог изобилия.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: оранжевый.

Счастливые камни дня: агат переливчатый, жадеит, халцедон.

За какую часть тела отвечает: рот, зубы.

Болезни дня: нельзя терпеть зубную боль – необходимо сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: лечебное голодание придаст сил и энергии.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: можно заниматься пересадкой – как садовых, так и домашних – растений.

Магия и мистика дня: можно избавляться от порчи и сглаза.

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, но могут дать подсказку относительно того, как поступить в беспокоящей человека ситуации.

Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию.

Цитата дня: "Причинить людям зло большей частью не так опасно, как сделать им слишком много добра" (Франсуа де Ларошфуко).

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