Астрологический прогноз на 3 сентября

Жемчуг / © Credits

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда люди становятся чрезмерно впечатлительными, мнительными и, как следствие, обидчивыми, поэтому от общения с окружающими лучше отказаться.

Символ дня: Чаша Грааля.

Реклама

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: голубой.

Счастливые камни дня: лазурит, перламутр., розовый жемчуг

Реклама

За какую часть тела отвечает: сердце.

Болезни дня: недомогания, связанные с сердцем и сосудами, могут привести к серьезным последствиям, поэтому не стоит их игнорировать.

Питание дня: нужно отказаться от жирной и жареной пищи, а также алкоголя.

Стрижка дня: от стрижки в этот день желательно отказаться.

Реклама

Дачные работы дня: от работы в саду и огороде лучше отдохнуть.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи могут дать ответ на важный — жизненный или профессиональный — вопрос.

Табу дня: пролитая — даже нечаянно — вода может оказаться плохой приметой.

Реклама

Цитата дня: «Самая высокая, самая чистая идея становится низкой и ничтожной, как только она дает мелкой личности власть совершать ее именем бесчеловечное…» (Стефан Цвейг).

Читайте также: