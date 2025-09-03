- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 231
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 3 сентября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда люди становятся чрезмерно впечатлительными, мнительными и, как следствие, обидчивыми, поэтому от общения с окружающими лучше отказаться.
Символ дня: Чаша Грааля.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: голубой.
Счастливые камни дня: лазурит, перламутр., розовый жемчуг
За какую часть тела отвечает: сердце.
Болезни дня: недомогания, связанные с сердцем и сосудами, могут привести к серьезным последствиям, поэтому не стоит их игнорировать.
Питание дня: нужно отказаться от жирной и жареной пищи, а также алкоголя.
Стрижка дня: от стрижки в этот день желательно отказаться.
Дачные работы дня: от работы в саду и огороде лучше отдохнуть.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи могут дать ответ на важный — жизненный или профессиональный — вопрос.
Табу дня: пролитая — даже нечаянно — вода может оказаться плохой приметой.
Цитата дня: «Самая высокая, самая чистая идея становится низкой и ничтожной, как только она дает мелкой личности власть совершать ее именем бесчеловечное…» (Стефан Цвейг).
