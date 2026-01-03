- Дата публикации
Астрологический прогноз на 3 января
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: важных дел — даже хозяйственных — в этот день лучше не начинать, успешными они не будут.
Символ дня: Змей-искуситель.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: алый, красный.
Счастливые камни дня: агат, гагат, морион.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, стабилизировать состояние при которых помогут данные ранее предписания врача.
Питание дня: необходимо отказаться от острых — соленых, перченых, маринованных в уксусе — продуктов
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Магия и мистика дня: можно читать духовную и эзотерическую литературу.
Сны дня: если, проснувшись, мы чувствуем приятное «послевкусие» от сновидений, значит, находимся на верном жизненном пути, и — наоборот.
Табу дня: необходимо отказаться от любого риска.
Цитата дня: «Все мы — дураки, когда влюблены» (Джейн Остин).
