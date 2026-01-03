ТСН в социальных сетях

Астрологический прогноз на 3 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Змей

Змей / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: важных дел — даже хозяйственных — в этот день лучше не начинать, успешными они не будут.

Символ дня: Змей-искуситель.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: алый, красный.

Счастливые камни дня: агат, гагат, морион.

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, стабилизировать состояние при которых помогут данные ранее предписания врача.

Питание дня: необходимо отказаться от острых — соленых, перченых, маринованных в уксусе — продуктов

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Магия и мистика дня: можно читать духовную и эзотерическую литературу.

Сны дня: если, проснувшись, мы чувствуем приятное «послевкусие» от сновидений, значит, находимся на верном жизненном пути, и — наоборот.

Табу дня: необходимо отказаться от любого риска.

Цитата дня: «Все мы — дураки, когда влюблены» (Джейн Остин).

