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Астрологический прогноз на 30 апреля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
976
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 30 апреля

Фото: www.credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: не стоит начинать работу над новыми проектами – это не будут способствовать ни энергии, ни статус выходного, а вот завершать старые дела не только можно, но и нужно. 

Символ дня: корона. 

Стихия дня: Огонь, Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: зеленый, салатовый, оливковый, малахитовый. 

Счастливые камни дня: сердолик, опал. 

За какую часть тела отвечает: позвоночник. 

Болезни дня: велика вероятность как обострения старых – хронических, – так и появления новых заболеваний: и с теми, и с другими необходимо обратиться к врачу. 

Питание дня: жирную, жареную, мясную пищу и бобовые необходимо заменить овощами и фруктами. 

Стрижка дня: хороший день для стрижки. 

Дачные работы дня: желательно поливать и подкармливать будущий урожай. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды с минералами и гадать: подсознание, которое, как известно, "руководит" картами и другими средствами предсказания, даст правильный ответ на любой вопрос. 

Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими, скорее, они рассказывают о существующих у человека внутренних проблемах. 

Табу дня: желательно не только не использовать колющие и режущие предметы, но даже не прикасаться к ним. 

Цитата дня: "Чтобы мыслить ясно, вы должны приложить большие усилия. И это того стоит, потому что так вы сможете свернуть горы" (Стив Джобс). 

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Дата публикации
Просмотры
976
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