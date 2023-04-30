Астрологический прогноз на 30 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не стоит начинать работу над новыми проектами – это не будут способствовать ни энергии, ни статус выходного, а вот завершать старые дела не только можно, но и нужно.
Символ дня: корона.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: зеленый, салатовый, оливковый, малахитовый.
Счастливые камни дня: сердолик, опал.
За какую часть тела отвечает: позвоночник.
Болезни дня: велика вероятность как обострения старых – хронических, – так и появления новых заболеваний: и с теми, и с другими необходимо обратиться к врачу.
Питание дня: жирную, жареную, мясную пищу и бобовые необходимо заменить овощами и фруктами.
Стрижка дня: хороший день для стрижки.
Дачные работы дня: желательно поливать и подкармливать будущий урожай.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды с минералами и гадать: подсознание, которое, как известно, "руководит" картами и другими средствами предсказания, даст правильный ответ на любой вопрос.
Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими, скорее, они рассказывают о существующих у человека внутренних проблемах.
Табу дня: желательно не только не использовать колющие и режущие предметы, но даже не прикасаться к ним.
Цитата дня: "Чтобы мыслить ясно, вы должны приложить большие усилия. И это того стоит, потому что так вы сможете свернуть горы" (Стив Джобс).
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