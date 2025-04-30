Астрологический прогноз на 30 апреля

Дерево / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день господства негативной энергии, когда каждому придется определиться, на какой он стороне – добра или зла.

Символ дня: Древо познания.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: зеленый.

Счастливые камни дня: амазонит, сардоникс, зеленый нефрит.

За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, быстро переходят в хроническую стадию, поэтому необходимо сразу же начать лечение.

Питание дня: от вредной – жирной и жареной – пищи нужно отказаться.

Стрижка дня: для стрижки день неподходящий.

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу и сглаз.

Сны дня: сны нынешней ночи подскажут, как сориентироваться в нынешней жизненной ситуации.

Табу дня: нежелательно работать в коллективе – трудно будет найти общий язык с коллегами.

Цитата дня: «Я не жалею о выборе в своей жизни. С каждым выбором я узнаю что-то новое» (Ариана Гранде).

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