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Астрологический прогноз на 30 апреля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день господства негативной энергии, когда каждому придется определиться, на какой он стороне – добра или зла.
Символ дня: Древо познания.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: зеленый.
Счастливые камни дня: амазонит, сардоникс, зеленый нефрит.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, быстро переходят в хроническую стадию, поэтому необходимо сразу же начать лечение.
Питание дня: от вредной – жирной и жареной – пищи нужно отказаться.
Стрижка дня: для стрижки день неподходящий.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.
Магия и мистика дня: можно снимать порчу и сглаз.
Сны дня: сны нынешней ночи подскажут, как сориентироваться в нынешней жизненной ситуации.
Табу дня: нежелательно работать в коллективе – трудно будет найти общий язык с коллегами.
Цитата дня: «Я не жалею о выборе в своей жизни. С каждым выбором я узнаю что-то новое» (Ариана Гранде).
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