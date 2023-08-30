Астрологический прогноз на 30 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день неудачен для старта новых проектов. Нежелательно принимать серьезные решения – существует риск учесть не все факторы и совершить досадную ошибку.
Символ дня: Крылатый Шакал.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: изумруд, селенит.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа, диафрагма.
Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, бороться с которыми необходимо по составленным заранее лечащим врачом предписаниям.
Питание дня: Можно употреблять самые разные продукты и даже устраивать застолья, главное, соблюдать чувство меры – переедание не самым лучшим образом отразиться на состоянии здоровья.
Стрижка дня: стричься в этот день нежелательно – особенно тем, у кого есть проблемы с артериальным давлением.
Дачные работы дня: овощи и фрукты, собранные сегодня, не годятся для длительного хранения – лучше сразу же их съесть.
Магия и мистика дня: можно читать – или перечитывать – эзотерические труды, в них откроются новые знания.
Сны дня: сны могут рассказать человеку о том, какова его сущность: если сон легкий и добрый, значит, в нем велико светлое начло – и наоборот.
Табу дня: нельзя есть яблоки.
Цитата дня: «Каждый раз нужно прыгать со скалы и отращивать крылья по пути вниз» (Рэй Брэдбери).
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