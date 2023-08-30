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Астрологический прогноз на 30 августа

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
737
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 30 августа

Астрологический прогноз на 30 августа / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день неудачен для старта новых проектов. Нежелательно принимать серьезные решения – существует риск учесть не все факторы и совершить досадную ошибку.

Символ дня: Крылатый Шакал. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: красный и черный. 

Счастливые камни дня: изумруд, селенит. 

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа, диафрагма. 

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, бороться с которыми необходимо по составленным заранее лечащим врачом предписаниям.

Питание дня: Можно употреблять самые разные продукты и даже устраивать застолья, главное, соблюдать чувство меры – переедание не самым лучшим образом отразиться на состоянии здоровья.

Стрижка дня: стричься в этот день нежелательно – особенно тем, у кого есть проблемы с артериальным давлением. 

Дачные работы дня: овощи и фрукты, собранные сегодня, не годятся для длительного хранения – лучше сразу же их съесть. 

Магия и мистика дня: можно читать – или перечитывать – эзотерические труды, в них откроются новые знания. 

Сны дня: сны могут рассказать человеку о том, какова его сущность: если сон легкий и добрый, значит, в нем велико светлое начло – и наоборот. 

Табу дня: нельзя есть яблоки.

Цитата дня: «Каждый раз нужно прыгать со скалы и отращивать крылья по пути вниз» (Рэй Брэдбери). 

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Дата публикации
Просмотры
737
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