Астрологический прогноз на 30 августа
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: любые профессиональные начинания в этот день окажутся успешными, поэтому заниматься ими нужно, несмотря на выходной день.
Символ дня: Птица Феникс.
Стихия дня: Земля, Огонь.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: хризолит, уваровит, гранатит.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, не только тяжело протекают, но и могут иметь серьезные последствия.
Питание дня: лечебное голодание не только не лишит человека физических сил, но и наоборот, придать ему их.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: от работы на земле – и с землей –нужно отказаться.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и читать заговоры на любовь и дружбу.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, лавное – правильно расшифровать их символы.
Табу дня: нельзя вести сидячий образ жизни – необходимо активно двигаться.
Цитата дня: «Самое худшее одиночество – остаться с теми, кто тебя не понимает» (Джалаледдин Руми).
