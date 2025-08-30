Астрологический прогноз на 30 августа

Птица Феникс / © Getty Images

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: любые профессиональные начинания в этот день окажутся успешными, поэтому заниматься ими нужно, несмотря на выходной день.

Символ дня: Птица Феникс.

Стихия дня: Земля, Огонь.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: хризолит, уваровит, гранатит.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, не только тяжело протекают, но и могут иметь серьезные последствия.

Питание дня: лечебное голодание не только не лишит человека физических сил, но и наоборот, придать ему их.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: от работы на земле – и с землей –нужно отказаться.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и читать заговоры на любовь и дружбу.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, лавное – правильно расшифровать их символы.

Табу дня: нельзя вести сидячий образ жизни – необходимо активно двигаться.

Цитата дня: «Самое худшее одиночество – остаться с теми, кто тебя не понимает» (Джалаледдин Руми).

