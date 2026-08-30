Астрологический прогноз на 30 августа

Паук / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день негативной энергетики, когда нужно сократить общение с другими людьми, а также не покидать стен своего дома.

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Символ дня: Паук в центре паутины.

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Стихия дня: Вода.

Счастливый цвет дня: голубой, цвет морской волны.

Счастливые камни дня: лабрадор, агат морион, зеленый гранат.

За какую часть тела отвечает: пупочный центр.

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Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго и принести к серьезным осложнениям, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу.

Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты, которые могут раздражать кишечник — соленья, маринады и копчености.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен — в этот день она может укрепить здоровье и даже продлить жизнь.

Дачные работы дня: можно собирать урожай корнеплодов — как для употребления в пищу, так и для длительного хранения.

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Магия и мистика дня: хороший результат мистические обряды, в которых задействован живой огонь.

Сны дня: благодаря снам нынешней ночи человек — благодаря подсознанию — может узнать о себе то, о чем даже не подозревал.

Табу дня: нельзя общаться с неадекватными и агрессивными людьми — последствия могут быть неприятными.

Цитата дня: «Человек, который теряет совесть, теряет все» (Голда Меир).

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