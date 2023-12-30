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Астрологический прогноз на 30 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
158
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 30 декабря

Зеркало - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: из-за опасности поддаться чужому мнению и все испортить нежелательно начинать новые и важные – даже бытовые – дела и принимать важные решения. 

Символ дня: Зеркало. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный, нефритовый, малахитовый. 

Счастливые камни дня: агат, опал, аметист, шпинель. 

За какую часть тела отвечает: поясница. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, хоть и не приводят к серьезным осложнениям, длятся долго и плохо поддаются лечению, поэтому каждый день промедления с лечением усложнит положение. 

Питание дня: от жирной и тяжелой для желудка пищи лучше отказаться в пользу овощей, зелени, свежевыжатых соков и фито-чаев. 

Стрижка дня: стрижка не только ухудшит внешний вид, но и принесет в жизнь неприятности. 

Сны дня: нужно создавать обереги от сглаза и читать соответствующие заговоры. 

Табу дня: нужно – хотя бы на день – отказаться от вредных привычек: злоупотребления алкоголем и курения. 

Цитата дня: «Люди, не имеющие недостатков, имеют очень мало достоинств» (Авраам Линкольн). 

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Дата публикации
Просмотры
158
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