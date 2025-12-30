- Дата публикации
-
Астрологический прогноз на 30 декабря
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: общаясь с окружающими, желательно следить за эмоциями, в противном случае можно спровоцировать нежелательный конфликт.
Символ дня: корона.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный.
Счастливые камни дня: селенит, гематит.
За какую часть тела отвечает: хребет.
Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, поэтому важно сразу же обратиться за помощью к врачу.
Питание дня: можно устроить разгрузочный день.
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.
Магия и мистика дня: гадание даст ответ на любые вопросы.
Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают человеку о существующих у него внутренних проблемах.
Табу дня: нежелательно использовать колющие и режущие предметы, даже если речь идет всего лишь о столовых приборах.
Цитата дня: «Ключ к успеху — желание» (Аль Пачино).
