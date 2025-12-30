Астрологический прогноз на 30 декабря

Корона / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: общаясь с окружающими, желательно следить за эмоциями, в противном случае можно спровоцировать нежелательный конфликт.

Символ дня: корона.

Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный.

Счастливые камни дня: селенит, гематит.

За какую часть тела отвечает: хребет.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, поэтому важно сразу же обратиться за помощью к врачу.

Питание дня: можно устроить разгрузочный день.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

Магия и мистика дня: гадание даст ответ на любые вопросы.

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают человеку о существующих у него внутренних проблемах.

Табу дня: нежелательно использовать колющие и режущие предметы, даже если речь идет всего лишь о столовых приборах.

Цитата дня: «Ключ к успеху — желание» (Аль Пачино).

